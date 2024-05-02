Кислиця іронічно натякнув на "відсутність" Керченського мосту у 2024 році – фото
Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця опублікував допис, в якому іронічно натякнув, що Керченський міст буде знищено протягом 2024 року.
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Кислиця розписав шість "основних типів мостів 2024 року". Серед них:
→ аркові;
→ консольні;
→ вантові;
→ підвісні;
→ мости зі сполученими арками;
→ Керченські.
Список проілюстрований малюнком, на якому зображено всі типи мостів, крім Керченського – він на картинці відсутній.
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