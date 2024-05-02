Кислиця іронічно натякнув на "відсутність" Керченського мосту у 2024 році – фото

Постпред України в ООН опублікував перелік основних типів мостів 2024 року, серед яких Керченський відсутній

Керченський міст (Фото: ЕРА)

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця опублікував допис, в якому іронічно натякнув, що Керченський міст буде знищено протягом 2024 року.

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Кислиця розписав шість "основних типів мостів 2024 року". Серед них:

→ аркові;

→ консольні;

→ вантові;

→ підвісні;

→ мости зі сполученими арками;

→ Керченські.

Список проілюстрований малюнком, на якому зображено всі типи мостів, крім Керченського – він на картинці відсутній.

Фото: Сергій Кислиця / Х

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

26 березня голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог, за його словами, працює над відновленням об’єкта.

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