Кислиця іронічно натякнув на "відсутність" Керченського мосту у 2024 році – фото
Керченський міст (Фото: ЕРА)

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця опублікував допис, в якому іронічно натякнув, що Керченський міст буде знищено протягом 2024 року.

Кислиця розписав шість "основних типів мостів 2024 року". Серед них:

→ аркові;

→ консольні;

→ вантові;

→ підвісні;

→ мости зі сполученими арками;

→ Керченські.

Список проілюстрований малюнком, на якому зображено всі типи мостів, крім Керченського – він на картинці відсутній.

Фото: Сергій Кислиця / Х
Фото: Сергій Кислиця / Х
  • Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.
  • 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.
  • 26 березня голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог, за його словами, працює над відновленням об’єкта.

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