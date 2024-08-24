ГУР: Україна має план знищення Керченського мосту та деокупації Криму

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що окупантів з Криму вибивають і зараз, нищачи їхні логістику, бази та ППО

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна має план деокупації українських земель та знищення всіх речей, які цьому заважають. Про це в інтерв’ю телеканалу Київ 24 повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Ворог з Криму вибивається вже. Нищиться його логістика, шляхи постачання, бази, системи протиповітряної й протиракетної оборони. І це результат комплексної планової роботи Сил безпеки й оборони, використовуючи всі засоби", – заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що розраховувати на те, що росіяни самостійно покинуть окупований Крим потрібно в крайньому разі. За його словами, якби Москва ухвалила б таке рішення, то росіянам вдалося зберегти життя своїх солдатів та "багато чого іншого".

На запитання щодо того, скільки ще буде "жити" Керченський міст, Юсов відповів, що Сили безпеки й оборони мають плани щодо знищення об'єкта.

"Ми б хотіли всі подивитись на годинники й сказати, що хвилин 15 ще залишилось. Але реальність складніша. Безумовно, Сили безпеки й оборони мають плани стосовно, як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Не будемо давати анонси, як і робили це попередні рази, коли відповідні ураження завдавались і були ефективними", – сказав представник ГУР.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду.

8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

26 березня 2024 року голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог, за його словами, працює над відновленням об’єкта.

Читайте також: Кислиця іронічно натякнув на "відсутність" Керченського мосту у 2024 році – фото