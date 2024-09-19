Сікорський пропонує передати Крим ООН для проведення референдуму

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи на 20 щорічній зустрічі YES у Києві, запропонував передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй для проведення там референдуму. Його цитує Інтерфакс-Україна.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Сікорський зазначив, що Крим має велике символічне значення для Росії, зокрема для диктатора Володимира Путіна, водночас для України він є стратегічно важливим.

Він вважає, що домовленість між сторонами можлива лише за умови демілітаризації Криму, але "якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення".

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років", – заявив глава польського МЗС.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що План перемоги готовий.

ГУР заявляє, що Україна має план деокупації українських земель, зокрема Криму, і знищення всіх речей, що цьому заважають.

Читайте також: Ердоган заявив, що повернення Криму Україні – вимога міжнародного права