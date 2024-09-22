Сікорський: Польща підтримує вступ України до Євросоюзу, але у нас є свої вимоги

"Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами", – сказав глава МЗС Польщі

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва. Його цитує RMF 24.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими, він сказав: "Україна перебуває під тиском. У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами".

17 вересня 2024 року польський журналіст Вітольд Юраш у своїй колонці для Onet, посилаючись на джерела, писав, що під час недавніх переговорів у Києві польська делегація "була здивована манерою спілкування" Зеленського. Він нібито висловив незадоволення недостатньою підтримкою Польщі в питаннях євроінтеграції України.

Пізніше Onet написало, що МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Читайте також: Сікорський – про свою пропозицію передати Крим під мандат ООН: Це гіпотетична дискусія