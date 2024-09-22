Сикорский: Польша поддерживает вступление Украины в ЕС, но у нас есть свои требования

"Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас тоже есть свои требования, как это бывает между соседями", – сказал глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву. Его цитирует RMF 24.

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"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах относительно альянса с Европой, поддержки Украины, физического присутствия американских войск в Польше", – сказал он.

Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной более сложными, он сказал: "Украина находится под давлением. У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас тоже есть свои требования, как это бывает между соседями".

17 сентября 2024 года польский журналист Витольд Юраш в своей колонке для Onet, ссылаясь на источники, писал, что во время недавних переговоров в Киеве польская делегация "была удивлена манерой общения" Зеленского. Он якобы выразил недовольство недостаточной поддержкой Польши в вопросах евроинтеграции Украины.

Позже Onet написало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

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