Сикорский – о своем предложении передать Крым под мандат ООН: Это гипотетическая дискуссия

Глава МИД Польши заявил, что он и его страна поддерживают территориальную целостность Украины, в чем "не должно быть сомнений"

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и подчеркнул, что его предложение отдать Крым под мандат Организации Объединенных Наций для проведения референдума прозвучало в рамках гипотетической дискуссии. Его цитирует Onet.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Сикорский отметил, что Польша не сомневается в своей поддержке территориальной целостности Украины и что он неоднократно это подчеркивал.

"С другой стороны, на конференции была гипотетическая дискуссия между экспертами в режиме off the record, где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – рассказал глава польского МИД.

Сикорский, выступая на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, предложил передать Крым под мандат ООН для проведения там референдума.

Украинское МИД на это заявило, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов.

Читайте также: Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине – требование международного права