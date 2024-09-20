Сікорський – про свою пропозицію передати Крим під мандат ООН: Це гіпотетична дискусія

Глава МЗС Польщі заявив, що він та його країна підтримують територіальну цілісність України, в чому "не має бути сумнівів"

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримує територіальну цілісність України, та наголосив, що його пропозиція віддати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй для проведення референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії. Його цитує Onet.

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Сікорський зазначив, що Польща не має жодних сумнівів у своїй підтримці територіальної цілісності України і що він неодноразово це підкреслював.

"З іншого боку, на конференції була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – розповів глава польського МЗС.

Сікорський, виступаючи на 20 щорічній зустрічі YES у Києві, запропонував передати Крим під мандат ООН для проведення там референдуму.

Українське МЗС на це заявило, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів.

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