Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН. У Сибіги відреагували

У МЗС зазначили, що відновлення європейської архітектури безпеки можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з Кримом

Крим (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на пропозицію глави дипломатії Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат Організації об’єднаних націй.

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У заяві МЗС йдеться, що на боці України Сили оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право.

"Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили, що Київ очікує подальшої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська з України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути РФ до відповідальності.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля коштом інтересів України й міжнародного права", – наголосили у відомстві.

Президент Володимир Зеленський у межах Формули миру запропонував чітке бачення досягнення миру для України та світу. Україна запрошує всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі, йдеться в заяві.

24 серпня представник ГУР Юсов сказав, що Україна має план деокупації Криму та всіх українських територій.

11 вересня Ердоган заявив, що повернення Україні окупованого Криму є вимогою міжнародного права.

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