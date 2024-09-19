Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. В МИД отреагировали

В МИД отметили, что восстановление европейской архитектуры безопасности возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая Крым

Крым (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Так Министерство иностранных дел отреагировало на предложение главы дипломатии Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации объединенных наций.

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В заявлении МИД говорится, что на стороне Украины Силы обороны, партнеры, Устав ООН и международное право.

"Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Киев ожидает дальнейшей поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска из Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь РФ к ответственности.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным образом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", — подчеркнули в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский в рамках Формулы мира предложил ясное видение достижения мира для Украины и мира. Украина приглашает всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути восстановления справедливого и устойчивого мира в Европе, говорится в заявлении.

24 августа представитель ГУР Юсов сказал, что у Украины есть план деоккупации Крыма и всех украинских территорий.

11 сентября Эрдоган заявил, что возвращение Украине оккупированного Крыма является требованием международного права.

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