"Отравляет наш диалог". Сибига – о вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии

Андрей Сибига рассказал, что обсудил с польской стороной технические шаги, чтобы наконец-то решить вопрос эксгумаций

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Во время визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу обсуждался вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом глава МИД сообщил в Facebook.

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"Конечно, не обошли сложные вопросы двусторонних отношений, в частности чувствительных тем прошлого. Украина готова говорить с Польшей на все темы, потому что настоящие друзья могут откровенно обсуждать между собой все", – заявил Сибига.

Министр добавил, что стороны готовы не только говорить, но и решать проблемы.

"Обсудили конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец-то решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог. Не должно быть никаких политических препятствий", – подчеркнул глава дипломатии.

Министр отметил понимание и желание двигаться вперед в конструктивном русле. Он добавил, что прошлое, каким бы оно сложным ни было, не может ставить под угрозу "современное противодействие общим вызовам и будущее в евроатлантической семье".