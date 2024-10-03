"Отравляет наш диалог". Сибига – о вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии
Во время визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу обсуждался вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом глава МИД сообщил в Facebook.
"Конечно, не обошли сложные вопросы двусторонних отношений, в частности чувствительных тем прошлого. Украина готова говорить с Польшей на все темы, потому что настоящие друзья могут откровенно обсуждать между собой все", – заявил Сибига.
Министр добавил, что стороны готовы не только говорить, но и решать проблемы.
"Обсудили конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец-то решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог. Не должно быть никаких политических препятствий", – подчеркнул глава дипломатии.
Министр отметил понимание и желание двигаться вперед в конструктивном русле. Он добавил, что прошлое, каким бы оно сложным ни было, не может ставить под угрозу "современное противодействие общим вызовам и будущее в евроатлантической семье".
- 23 июля вице-премьер-министр и министр обороны Польши Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.
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- 30 сентября в МИД Польши заявили, что Варшава поднимет вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС.