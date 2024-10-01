Сибига прибыл в Польшу: почтил память погибших украинцев – фото
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 1 октября прибыл с официальным визитом в Польшу. Посетил кладбище в Варшаве, сообщил он на своей странице в сети Х (Twitter).
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Глава украинского МИД почтил память тех, кто "воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня". Он возложил цветы на Православном кладбище, расположенном на Воле в Варшаве.
"Вечная память героям, отдавшим свои жизни за жизнь и волю Украины", — написал министр.
В МИД Украины не сообщается, с кем и когда у Сибиги запланированы встречи в Польше. Перед этим украинский министр был с визитом в Венгрии, где встретился с главой МИД Петером Сийярто.
- 18 сентября Сибига приехал в Румынию. Это был его первый визит в должности главы МИД.
- 26 сентября министр иностранных дел вместе с главой ОП Андреем Ермаком встретились в США с главой дипломатического ведомства Китая Ван Й.
- 30 сентября стало известно, что Польша поднимет вопрос Волынской трагедии во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил замглавы МИД Польши.