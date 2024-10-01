Сибига прибыл в Польшу: почтил память погибших украинцев – фото

Андрей Сибига в Польше (Фото: страница дипломата в Х)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 1 октября прибыл с официальным визитом в Польшу. Посетил кладбище в Варшаве, сообщил он на своей странице в сети Х (Twitter).

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Глава украинского МИД почтил память тех, кто "воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня". Он возложил цветы на Православном кладбище, расположенном на Воле в Варшаве.

"Вечная память героям, отдавшим свои жизни за жизнь и волю Украины", — написал министр.

В МИД Украины не сообщается, с кем и когда у Сибиги запланированы встречи в Польше. Перед этим украинский министр был с визитом в Венгрии, где встретился с главой МИД Петером Сийярто.