Сибіга прибув до Польщі: вшанував пам'ять загиблих українців – фото

Андрій Сибіга у Польщі (Фото: сторінка дипломата у Х)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 1 жовтня прибув з офіційним візитом до Польщі. Відвідав цвинтар у Варшаві, повідомив він на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).

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Голова українського МЗС вшанував пам'ять тих, хто "воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні". Він поклав квіти на Православному цвинтарі, який розташований на Волі у Варшаві.

"Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", – написав міністр.

У МЗС України не повідомляється, з ким та коли в Сибіги заплановані зустрічі в Польщі. Перед цим український міністр був із візитом в Угорщині, де зустрівся з головою МЗС Петером Сійярто.