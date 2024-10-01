Сибіга прибув до Польщі: вшанував пам'ять загиблих українців – фото
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 1 жовтня прибув з офіційним візитом до Польщі. Відвідав цвинтар у Варшаві, повідомив він на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).
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Голова українського МЗС вшанував пам'ять тих, хто "воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні". Він поклав квіти на Православному цвинтарі, який розташований на Волі у Варшаві.
"Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", – написав міністр.
У МЗС України не повідомляється, з ким та коли в Сибіги заплановані зустрічі в Польщі. Перед цим український міністр був із візитом в Угорщині, де зустрівся з головою МЗС Петером Сійярто.
- 18 вересня Сибіга приїхав до Румунії. Це був його перший візит на посаді очільника МЗС.
- 26 вересня міністр закордонних справ разом із головою ОП Андрієм Єрмаком зустрілися у США з очільником дипломатичного відомства Китаю Ван Ї.
- 30 вересня стало відомо, що Польща порушить питання Волинської трагедії під час переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив заступник голови МЗС Польщі.