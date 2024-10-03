"Отруює наш діалог". Сибіга – про питання ексгумації жертв Волинської трагедії

Андрій Сибіга розповів, що обговорив із польською стороною технічні кроки, щоб нарешті розв'язати питання ексгумацій

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Під час візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі обговорювалось питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це очільник МЗС повідомив у Facebook.

"Звісно, не оминули складних питань двосторонніх відносин, зокрема чутливих тем минулого. Україна готова говорити з Польщею на всі теми, бо справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все", – заявив Сибіга.

Міністр додав, що сторони готові не лише говорити, але й розв'язувати проблеми.

"Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті розв'язати питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод", – наголосив глава дипломатії.

Міністр зазначив порозуміння та бажання рухатися вперед у конструктивному руслі. Він додав, що минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу "сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї".