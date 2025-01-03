Украинцы в Польше получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией
В Польше украинским мужчинам стали приходить фейковые письма якобы от Управления по делам иностранцев. В письмах говорится о необходимости прохождения военной службы в ВСУ в связи с мобилизацией.
В польском ведомстве опубликовали предостережение насчет фальшивых призывов и подчеркнули, что они не являются авторами этих писем.
В письмах граждан Украины призывают проходить военную службу.
В частности, обещают посетить адресата, чтобы доставить к месту мобилизации. В случае отказа угрожают юридическими и уголовными последствиями и экстрадицией.
- В апреле 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин от 18 до 60 лет.
- Посол Украины в Польше в ответ заявил, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.
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