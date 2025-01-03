Украинцы в Польше получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией
Иллюстративное фото: Depositphotos

В Польше украинским мужчинам стали приходить фейковые письма якобы от Управления по делам иностранцев. В письмах говорится о необходимости прохождения военной службы в ВСУ в связи с мобилизацией.

В польском ведомстве опубликовали предостережение насчет фальшивых призывов и подчеркнули, что они не являются авторами этих писем.

В письмах граждан Украины призывают проходить военную службу.

В частности, обещают посетить адресата, чтобы доставить к месту мобилизации. В случае отказа угрожают юридическими и уголовными последствиями и экстрадицией.

Украинцы в Польше получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией
Украинцы в Польше получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией
Google-перевод

Читайте также: Посол: Первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже в Украине

войнапольшамобилизацияповестка