Украинцы в Польше получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией

В польском ведомстве по делам миграции открестились от этих писем

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В Польше украинским мужчинам стали приходить фейковые письма якобы от Управления по делам иностранцев. В письмах говорится о необходимости прохождения военной службы в ВСУ в связи с мобилизацией.

В польском ведомстве опубликовали предостережение насчет фальшивых призывов и подчеркнули, что они не являются авторами этих писем.

В письмах граждан Украины призывают проходить военную службу.

В частности, обещают посетить адресата, чтобы доставить к месту мобилизации. В случае отказа угрожают юридическими и уголовными последствиями и экстрадицией.

В апреле 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин от 18 до 60 лет.

Посол Украины в Польше в ответ заявил, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.

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