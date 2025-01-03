Українцям в Польщі надходять фейкові "повістки" з погрозами екстрадицією
У Польщі українським чоловікам почали надходити фейкові листи нібито від Управління у справах іноземців. У листах йдеться про необхідність проходження військової служби у ЗСУ у зв'язку із мобілізацією.
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У польському відомстві опублікували застереження щодо фальшивих призовів і наголосили, що вони не є авторами цих листів.
У листах громадян України закликають проходити військову службу.
Зокрема, обіцяють відвідати адресата, щоб доставити до місця мобілізації. У разі відмови погрожують юридичними і кримінальними наслідками та екстрадицією.
- У квітні 2024-го міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш казав, що його країна готова повернути в Україну чоловіків від 18 до 60 років.
- Посол України в Польщі у відповідь на це заявив, що Україна поки що не зверталась з проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.
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