Українцям в Польщі надходять фейкові "повістки" з погрозами екстрадицією

У польському відомстві у справах міграції відхрестились від цих листів

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Польщі українським чоловікам почали надходити фейкові листи нібито від Управління у справах іноземців. У листах йдеться про необхідність проходження військової служби у ЗСУ у зв'язку із мобілізацією.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У польському відомстві опублікували застереження щодо фальшивих призовів і наголосили, що вони не є авторами цих листів.

У листах громадян України закликають проходити військову службу.

Зокрема, обіцяють відвідати адресата, щоб доставити до місця мобілізації. У разі відмови погрожують юридичними і кримінальними наслідками та екстрадицією.

У квітні 2024-го міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш казав, що його країна готова повернути в Україну чоловіків від 18 до 60 років.

Посол України в Польщі у відповідь на це заявив, що Україна поки що не зверталась з проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.

Читайте також: Посол: Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже в Україні