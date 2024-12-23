Посол: Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже в Україні
Перший підрозділ Українського легіону, який формують на території Польщі, вже відправили до України. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив посол України у Варшаві Василь Боднар.
За його словами, військові продовжать навчання вже на українських полігонах. А у січні 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти зі Збройними Силами України й вирушать на полігон у Польщі на навчання.
"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах Європейського Союзу, а можливо, і за океаном", – сказав Боднар.
Дипломат наголосив, що Український легіон – абсолютно добровільний підрозділ.
"Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки", – додав він.
- Про створення Українського легіону 8 липня 2024 року оголосив президент Зеленський під час зустрічі з польським прем'єром Туском.
- 11 липня глава МЗС Польщі Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
- 3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які бажають приєднатися до Українського легіону.