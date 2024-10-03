Український легіон розпочав набір добровольців у польському Любліні

Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною, зазначили в оборонному відомстві

Рекрутинговий центр (Фото: Міноборони)

У польському місті Люблін розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону. Про це повідомило Міністерство оборони.

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Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні й працює щодня з 09:00 до 17:00 без перерв.

У Міноборони зазначили, що на місці діє військово-лікарська комісія. Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною. Україна забезпечує форму й тилове забезпечення, Польща – озброєння і техніку.

Процес для добровольців:

→ підписання контракту;

→ 35-денне навчання на полігоні;

→ подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна за посиланням або в консульствах і посольствах України.

Фото: Міністерство оборони