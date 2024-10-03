Український легіон розпочав набір добровольців у польському Любліні
У польському місті Люблін розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону. Про це повідомило Міністерство оборони.
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Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні й працює щодня з 09:00 до 17:00 без перерв.
У Міноборони зазначили, що на місці діє військово-лікарська комісія. Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною. Україна забезпечує форму й тилове забезпечення, Польща – озброєння і техніку.
Процес для добровольців:
→ підписання контракту;
→ 35-денне навчання на полігоні;
→ подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
Подати заявку можна за посиланням або в консульствах і посольствах України.
- Про створення Українського легіону 8 липня оголосив Зеленський під час зустрічі із Туском.
- 11 липня Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
- На початку вересня Dziennik Gazeta Prawna писала, що Український легіон досі не почав набір добровольців. Домовленість між Зеленським і Туском існує поки що тільки на папері.
- 2 жовтня Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилася "вкрай малою".