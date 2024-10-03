Украинский легион начал набор добровольцев в польском Люблине

Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной, отметили в оборонном ведомстве

Рекрутинговый центр (Фото: Минобороны)

В польском городе Люблин начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону. Об этом сообщило Министерство обороны.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерывов.

В Минобороны отметили, что на месте действует воинско-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое довольствие, Польша – вооружение и технику.

Процесс для добровольцев:

→ подписание контракта;

→ 35-дневное обучение на полигоне;

→ дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

Подать заявку можно по ссылке или в консульствах и посольствах Украины.

Фото: Министерство обороны