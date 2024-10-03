Украинский легион начал набор добровольцев в польском Люблине
В польском городе Люблин начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону. Об этом сообщило Министерство обороны.
Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерывов.
В Минобороны отметили, что на месте действует воинско-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое довольствие, Польша – вооружение и технику.
Процесс для добровольцев:
→ подписание контракта;
→ 35-дневное обучение на полигоне;
→ дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.
Подать заявку можно по ссылке или в консульствах и посольствах Украины.
- О создании Украинского легиона 8 июля объявил Зеленский во время встречи с Туском.
- 11 июля Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.
- В начале сентября Dziennik Gazeta Prawna писала, что украинский легион до сих пор не начал набор добровольцев. Договоренность между Зеленским и Туском существует пока только на бумаге.
- 2 октября Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".