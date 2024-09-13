Сибига рассказал, что сейчас с Украинским легионом в Польше. СМИ писали, он лишь на бумаге
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что создание Украинского легиона в Польше еще продолжается, но уже на "стадии финализации". Об этом он сообщил на брифинге с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
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"Для того чтобы это перешло в практическую плоскость, должны состояться практические шаги по линии Минобороны. Они сейчас на стадии финализации, но это чувствительный вопрос. После того как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", — сказал он. Сибига.
Он напомнил, что военное подразделение будет состоять из проживающих за рубежом украинцев, но захотели стать добровольцами.
Глава польского МИД подтвердил, что обсуждал с украинским коллегой вопрос набора украинцев, но подчеркнул, что в подробности вдаваться не будет.
"Не будем давать России дополнительную информацию, давать ей шансы, чтобы создавались акты саботажа, которые уже происходили в Польше. Но надо сказать, что мы немного подвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории страны", — добавил Сикорский.
Перед этим в польских СМИ, в частности, Dziennik Gazeta Prawna, появилась информация, что Украинский легион до сих пор не начал набор добровольцев. Договоренность между президентом Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском существует пока только на бумаге.
В частности, подготовка якобы должна началась 1 августа, но украинская сторона еще даже не начала рекрутинг – на официальных сайтах посольства и консульств нет никакой информации.
- 25 июля Сикорский заявил, что Польша может создать условия для возвращения украинских мужчин домой.
- 8 сентября стало известно о создании Украинского легиона. По данным RMF FM, добровольцев могут обучать на военных базах, где уже проходили подготовку воины ВСУ.