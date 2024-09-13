Сибіга розповів, що зараз із Українським легіоном у Польщі. ЗМІ писали, він лише на папері

Подробиці створення військового формування не будуть розголошувати через ймовірні провокації з боку РФ

Андрій Сибіга (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що створення Українського легіону в Польщі ще триває, але вже на "стадії фіналізації". Про це він повідомив на брифінгу з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають відбутися практичні кроки по лінії Міноборони. Вони зараз на стадії фіналізації, але це чутливе питання. Після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", –— сказав Сибіга.

Він нагадав, що військовий підрозділ буде складатися з українців, які проживають за кордоном, але захотіли стати добровольцями.

Очільник польського МЗС підтвердив, що обговорював з українським колегою питання набору українців, але підкреслив, що в подробиці вдаватися не буде.

"Не будемо давати Росії додаткову інформацію, давати їй шанси, щоб створювалися акти саботажу, що вже відбувалося в Польщі. Але треба сказати, що ми трошки посунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території країни", — додав Сікорський.

Перед цим у польських ЗМІ, зокрема у Dziennik Gazeta Prawna, з'явилася інформація, що Український легіон досі не почав набір добровольців. Домовленість між президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Польщі Дональдом Туском існує поки що тільки на папері.

Зокрема, підготовка нібито мала початися 1 серпня, але українська сторона ще навіть не почала рекрутинг – на офіційних сайтах посольства та консульств немає жодної інформації.