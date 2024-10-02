Минобороны Польши: К Украинскому легиону хотят присоединиться очень мало украинцев

Глава оборонного ведомства отметил, что Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Wirtualna Polska.

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"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало", – сказал он.

Бойцы Украинского легиона в Польше должны были пройти обучение, получить оружие и подготовку для защиты Украины. Польская армия отвечала за учебу, а Украина – за набор бойцов.

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Польша готова учить украинских солдат.

Министр обороны также отметил, что Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.