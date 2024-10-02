Минобороны Польши: К Украинскому легиону хотят присоединиться очень мало украинцев
Количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Wirtualna Polska.
"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало", – сказал он.
Бойцы Украинского легиона в Польше должны были пройти обучение, получить оружие и подготовку для защиты Украины. Польская армия отвечала за учебу, а Украина – за набор бойцов.
"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Польша готова учить украинских солдат.
Министр обороны также отметил, что Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.
- О создании Украинского легиона 8 июля объявил президент Владимир Зеленский во время встречи в Польше с премьер-министром Дональдом Туском. Через несколько дней СМИ сообщили о "нескольких тысячах мужчин", которые хотят присоединиться.
- В начале сентября в польских СМИ, в частности, в Dziennik Gazeta Prawna, появилась информация, что Украинский легион до сих пор не начал набор добровольцев. Договоренность между Зеленским и Туском существует пока только на бумаге, писали медиа.