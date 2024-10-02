Міноборони Польщі: До Українського легіону хочуть приєднатися вкрай мало українців

Очільник оборонного відомства зазначив, що Польща вже підготувала близько 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою". Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Wirtualna Polska.

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"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", – сказав він.

Бійці Українського легіону у Польщі мали пройти навчання, отримати зброю та підготовку для захисту України. Польська армія відповідала за навчання, а Україна — за набір бійців.

"Ми були до цього готові. Це було частиною угоди між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що Польща готова навчати українських солдатів.

Міністр оборони також зазначив, що Польща вже підготувала близько 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті.