Міноборони Польщі: До Українського легіону хочуть приєднатися вкрай мало українців
Кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою". Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Wirtualna Polska.
"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", – сказав він.
Бійці Українського легіону у Польщі мали пройти навчання, отримати зброю та підготовку для захисту України. Польська армія відповідала за навчання, а Україна — за набір бійців.
"Ми були до цього готові. Це було частиною угоди між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що Польща готова навчати українських солдатів.
Міністр оборони також зазначив, що Польща вже підготувала близько 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті.
- Про створення Українського легіону 8 липня оголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Польщі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. За кілька днів ЗМІ повідомили про "кілька тисяч чоловіків", які хочуть доєднатися.
- На початку вересня у польських ЗМІ, зокрема у Dziennik Gazeta Prawna, з'явилася інформація, що Український легіон досі не почав набір добровольців. Домовленість між Зеленським і Туском існує поки що тільки на папері, писали медіа.