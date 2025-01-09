Кандидат у президенти Польщі заявив, що не бачить Україну в ЄС та НАТО. Туск відреагував

Кандидат на посаду глави держави вважає, що Україна "не в змозі відповісти за жорстокий злочин"

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву кандидата на пост президента країни Кароля Навроцького про те, що Україні "не місце у Євросоюзі та НАТО". Свою думку він висловив на сторінці у соцмережі Х.

Він звернувся до лідера партії Право і справедливість Ярослава Качинського, від чиєї політсили Навроцького і висунуто на вибори президента Польщі.

"Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" – написав польський прем'єр.

Раніше Навроцький в ефірі Polsat News заявив, що не бачить Україну в жодній міжнародній структурі, допоки не будуть вирішені "важливі для поляків цивілізаційні питання". Йдеться про Волинську трагедію.

"Сьогодні я не бачу України в жодній структурі – ні в Євросоюзі, ні в НАТО. Країна, яка не в змозі відповісти за надто жорстокий злочин, скоєний проти 120 000 її сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – сказав він.

Навроцький зазначив, що у разі президентства він "чітко скаже українській стороні", що фінансова, гуманітарна та військова допомога заслуговує на те, щоб до Польщі поставилися "як до партнера і дали можливість поховати жінок і дітей".

Також він назвав зусилля міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо домовленостей з Україною щодо ексгумації жертв Волинської трагедії "непотрібним ходом".

23 липня Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року і натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть вирішені.

30 вересня у МЗС Польщі заявили, що Варшава порушить питання ексгумації польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України в ЄС.

3 жовтня Сибіга сказав, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії отруює діалог між Україною та Польщею.

5 листопада Сікорський заявив, що розчарований відсутністю прогресу в ексгумації жертв Волинської трагедії.

26 листопада глави МЗС України та Польщі обговорили ексгумацію жертв Волинської трагедії.