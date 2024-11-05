Сікорський розчарований відсутністю прогресу в ексгумації жертв Волинської трагедії

Радослав Сікорський наголосив, що Польщі потрібна згода України на повернення до процесу ексгумації, що був призупинений сім років тому

Радослав Сікорський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив жаль через те, що Україна не забезпечила прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, хоча обіцяла це зробити. Про це йдеться в інтерв’ю очільника МЗС Польщі в ефірі телеканалу TVN24.

"Маю сказати, що я розчарований, тому що міністр закордонних справ Андрій Сибіга пообіцяв мені прогрес у цьому питанні до Дня всіх святих. Час минув – прогресу немає", – сказав Сікорський.

Він додав, що ховати тіла навіть своїх ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу.

"І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 000 солдатів Вермахту, які прийшли туди як загарбники", – зазначив глава польської дипломатії.

Очільник польського МЗС наголосив, що "єдине, що потрібне Польщі" – це згода України на повернення до процесу ексгумації, що був призупинений у 2017 році.