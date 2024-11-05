Сікорський розчарований відсутністю прогресу в ексгумації жертв Волинської трагедії
Радослав Сікорський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив жаль через те, що Україна не забезпечила прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, хоча обіцяла це зробити. Про це йдеться в інтерв’ю очільника МЗС Польщі в ефірі телеканалу TVN24.

"Маю сказати, що я розчарований, тому що міністр закордонних справ Андрій Сибіга пообіцяв мені прогрес у цьому питанні до Дня всіх святих. Час минув – прогресу немає", – сказав Сікорський.

Він додав, що ховати тіла навіть своїх ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу.

"І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 000 солдатів Вермахту, які прийшли туди як загарбники", – зазначив глава польської дипломатії.

Очільник польського МЗС наголосив, що "єдине, що потрібне Польщі" – це згода України на повернення до процесу ексгумації, що був призупинений у 2017 році.

  • 23 липня Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року й натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть розв'язані.
  • 19 вересня Onet писало, що МЗС Польщі найближчими місяцями планує використовувати прагнення України до вступу в ЄС як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
  • 22 вересня Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва.
  • 30 вересня в МЗС Польщі заявили, що Варшава порушить питання ексгумації польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України в ЄС.
  • 3 жовтня Сибіга сказав, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії отруює діалог між Україною та Польщею.
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