Сикорский разочарован отсутствием прогресса в эксгумации жертв Волынской трагедии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу того, что Украина не обеспечила прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, хотя обещала это сделать. Об этом говорится в интервью главы МИД Польши в эфире телеканала TVN24.
"Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Андрей Сибига пообещал мне прогресс в этом вопросе ко Дню всех святых. Время прошло – прогресса нет", – сказал Сикорский.
Он добавил, что хоронить тела даже своих врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кодекса.
"И Украина, похоже, согласна с этим, поскольку позволила эксгумировать 100 000 солдат Вермахта, которые пришли туда как захватчики", — отметил глава польской дипломатии.
Глава польского МИД подчеркнул, что "единственное, что нужно Польше" – это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.
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