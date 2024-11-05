Сикорский разочарован отсутствием прогресса в эксгумации жертв Волынской трагедии

Радослав Сикорский подчеркнул, что Польше нужно согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен семь лет назад

Радослав Сикорский (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу того, что Украина не обеспечила прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, хотя обещала это сделать. Об этом говорится в интервью главы МИД Польши в эфире телеканала TVN24.

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"Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Андрей Сибига пообещал мне прогресс в этом вопросе ко Дню всех святых. Время прошло – прогресса нет", – сказал Сикорский.

Он добавил, что хоронить тела даже своих врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кодекса.

"И Украина, похоже, согласна с этим, поскольку позволила эксгумировать 100 000 солдат Вермахта, которые пришли туда как захватчики", — отметил глава польской дипломатии.

Глава польского МИД подчеркнул, что "единственное, что нужно Польше" – это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.