Дуда говорит, что мог шантажировать Украину оружием из-за Волыни, но не сделал этого
Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zet, что еще в начале полномасштабной войны мог шантажировать Украину тем, что передаст оружие только тогда, когда та "извинится за Волынскую трагедию", но не делал этого.
"Конечно, что можно было шантажировать, Украину, тогда когда у Украины уже был российский нож, вонзенный в горло, но прошу найти для этого другого политика, поскольку я такими методами не действую", – сказал Дуда.
Отвечая на вопрос, почему в Украине осуществляют эксгумацию и перезахоронение солдат Вермахта, но не проводят этого по поводу жертв Волынской трагедии, польский президент отметил, что сейчас Украина и Германия имеют тесные связи, как и после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что многие украинцы проживают в Германии, в частности те, кто в свое время покинул СССР.
"Сейчас немцы распространяют свое влияние в Украине, они сильны, и не надо себя обманывать – они сильнее нас в экономическом и финансовом аспектах, и мы это осознаем. И в сложные времена украинские власти исходят из расчета, что лучше дружить с таким партнером". Хотя тоже надо понимать, что тема Волынского преступления очень неудобная тема для украинцев, а вопрос эксгумаций солдат Вермахта для Украины является нейтральной темой", – подытожил Дуда.
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