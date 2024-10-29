"Жизнь жестока". Дуда считает, что Польша перестала быть для Украины важным союзником
Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zet, что хотел бы и дальше сохранить "дружбу" между Киевом и Варшавой, но теперь Украина якобы "не считается" с Польшей из-за того, что та уже оказала всю военную помощь, которую только могла.
Отвечая на вопрос, правда ли, что Украина больше не считает Польшу важным стратегическим партнером в борьбе против России, Дуда сказал: "В каком-то смысле это может выглядеть таким образом".
Он отметил, что такого развития событий можно было ожидать, поскольку Польша в начале полномасштабной войны дала Украине "то, что могла и сделала это слишком быстро", имея в виду оружие.
"Это сложно. Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать, а мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ей нужно <...> Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей, и мне очень хотелось бы, чтобы у нас были лучшие отношения. Но в этом вся загвоздка – чтобы оба хотели одновременно", – заявил польский лидер.
- 25 октября Дуда заявил, что Украина просила у Польши оружие, которое той передала Южная Корея, но Варшава не отдала его.