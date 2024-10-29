"Жизнь жестока". Дуда считает, что Польша перестала быть для Украины важным союзником

"Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей", – сказал польский лидер

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zet, что хотел бы и дальше сохранить "дружбу" между Киевом и Варшавой, но теперь Украина якобы "не считается" с Польшей из-за того, что та уже оказала всю военную помощь, которую только могла.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Украина больше не считает Польшу важным стратегическим партнером в борьбе против России, Дуда сказал: "В каком-то смысле это может выглядеть таким образом".

Он отметил, что такого развития событий можно было ожидать, поскольку Польша в начале полномасштабной войны дала Украине "то, что могла и сделала это слишком быстро", имея в виду оружие.

"Это сложно. Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать, а мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ей нужно <...> Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей, и мне очень хотелось бы, чтобы у нас были лучшие отношения. Но в этом вся загвоздка – чтобы оба хотели одновременно", – заявил польский лидер.

СПРАВКА С начала полномасштабной войны Польша стала одним из крупнейших военных доноров для Украины. Она С начала полномасштабной войны Польша стала одним из крупнейших военных доноров для Украины. Она передала значительное количество разного оружия, среди которых были танки Leopard 2, истребители MiG-29, бронетехника, системы ПВО и большое количество боеприпасов. Общая стоимость помощи превысила $4 млрд. Однако в сентябре 2023 года Польша прекратила поставки новых вооружений из-за внутренних политических обстоятельств, в частности из-за спора с Украиной относительно экспорта зерна и подготовки к парламентским выборам. Однако польское правительство заявило, что выполнит ранее заключенные соглашения по поставкам оружия.