Польша отказалась передавать ВСУ оружие, купленное в Южной Корее

Анджей Дуда отметил, что это оружие предназначено для безопасности и обороны Польши

Анджей Дуда в Южной Корее (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Украина просила у Польши оружие, которое она купила в Южной Корее, однако получила отказ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, передает издание RMF24.

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На вопрос о возможной передаче Вооруженным Силам Украины вооружения, купленного Польшей в Южной Корее, он ответил, что не рассматривается сценарий, по которому Варшава "кому-либо передала бы оружие, недавно купленное на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков".

Дуда отметил, что это оружие предназначено для безопасности и обороны Польши. Польский президент признался, что об этом просили украинские партнеры.

"Мой ответ был четким – пока я президент, мы не имеем возможности отдавать кому-либо оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", – подчеркнул Дуда.