Польша отказалась передавать ВСУ оружие, купленное в Южной Корее
Украина просила у Польши оружие, которое она купила в Южной Корее, однако получила отказ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, передает издание RMF24.
На вопрос о возможной передаче Вооруженным Силам Украины вооружения, купленного Польшей в Южной Корее, он ответил, что не рассматривается сценарий, по которому Варшава "кому-либо передала бы оружие, недавно купленное на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков".
Дуда отметил, что это оружие предназначено для безопасности и обороны Польши. Польский президент признался, что об этом просили украинские партнеры.
"Мой ответ был четким – пока я президент, мы не имеем возможности отдавать кому-либо оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", – подчеркнул Дуда.
- 22 октября агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея может передать Украине оружие для наступления и обороны, а также отправить разведчиков.
- 24 октября стало известно, что Южная Корея будет поддерживать Украину на фоне сотрудничества Северной Кореи и России и не исключает потенциальной отправки оружия Киеву, если КНДР будет усиливать военную активность.