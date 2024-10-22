Yonhap: Сеул может дать Украине оружие или отправить разведчиков в ответ на действия КНДР

Солдаты Южной Кореи на танке (Иллюстративное фото: EPA)

Южная Корея может передать Украине оружие для обороны и нападения. Также Сеул может отправить в Украину своих разведчиков, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя президента страны.

Подробностей о том, поставки какого именно оружия обсуждают власти Южной Кореи, не сообщаются. Весь период полномасштабной войны страна поставляла Киеву только гуманитарную помощь.

Но, по словам неназванного собеседника Yonhap в правительстве, оборонительное оружие будет преобладать над наступательным. При этом сначала Южная Корея рассмотрит возможность непрямых поставок Украине.

Также обсуждается возможность отправки группы разведчиков, которые будут наблюдать за северокорейскими солдатами или принимать участие в их допросах.

"Существует вероятность отправки в Украину личного состава для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейских спецподразделений, направляемых в поддержку России", — сказал анонимный собеседник.

Такие заявления прозвучали на фоне углубляющихся отношений Северной Кореи и России. Президентский Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал заседание, чтобы оценить ситуацию. Накануне южнокорейская разведка доложила, что КНДР решила направить в РФ около 12 000 военных, из которых 1500 уже развернуты на Дальнем востоке.

Совет нацбезопасности Южной Кореи заявил, что это "значительная угроза безопасности" для страны и всего мира, а также "вопиющее нарушение" резолюций Совбеза ООН, которые запрещают военное сотрудничество с Северной Кореей.

"Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск... Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, [Южная Корея] не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом", — сказал заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе.