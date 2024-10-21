Военных из КНДР, сбежавших с позиций под Курском, могут бросить на штурмы – источник

Собеседник LIGA.net сообщил, что все 40 военнослужащих КНДР, перемещены в Льговский район Курской области для последующего задействования в штурмах

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Военные из КНДР, которые пытались сбежать с позиций в Курской области, могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны.

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По его словам, 18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.

Известно, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области. Северокорейцы обучали россиян использованию воздушных шаров в военных целях. В то же время россияне обучали представителей КНДР ведению современного пехотного боя с использованием опыта российко-украинской войны.

По данным собеседника LIGA.net, после окончания курса обучения военнослужащих Северной Кореи оставили в лесном массиве на несколько дней без продуктов и без указаний по дальнейшим планам и намерениям.

14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции для поиска командования.

16 октября сбежавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами в 60 км от места бегства.

По сообщению источников, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмах против украинских сил.