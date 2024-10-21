Военных из КНДР, сбежавших с позиций под Курском, могут бросить на штурмы – источник
Военные из КНДР, которые пытались сбежать с позиций в Курской области, могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны.
По его словам, 18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.
Известно, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области. Северокорейцы обучали россиян использованию воздушных шаров в военных целях. В то же время россияне обучали представителей КНДР ведению современного пехотного боя с использованием опыта российко-украинской войны.
По данным собеседника LIGA.net, после окончания курса обучения военнослужащих Северной Кореи оставили в лесном массиве на несколько дней без продуктов и без указаний по дальнейшим планам и намерениям.
14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции для поиска командования.
16 октября сбежавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами в 60 км от места бегства.
По сообщению источников, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмах против украинских сил.
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- Тем временем глава Пентагона Остин заявил, что Штаты пока не могут подтвердить информацию об отправке военных КНДР в Украину.