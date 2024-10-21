Військових з КНДР, які втекли з позицій під Курськом, можуть кинути на штурми – джерело

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що усі 40 військовослужбовців КНДР, переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмах

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Військові з КНДР, які намагалися втекти з позицій у Курській області, можуть бути задіяні в штурмових діях проти ЗСУ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управління розвідки Міноборони.

За його словами, 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій, були затримані росіянами в Комаричському районі Брянської області.

Відомо, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області. Північнокорейці навчали росіян використання повітряних куль у військових цілях. Натомість росіяни навчали представників КНДР веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду російсько-української війни.

За даними співрозмовника LIGA.net, після закінчення курсу навчання військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві на декілька днів без продуктів та без вказівок щодо подальших планів та намірів.

14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування.

16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами в 60 км від місця втечі.

За повідомленням джерел, наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі, переміщені у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмових діях проти українських сил.