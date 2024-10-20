Голова Пентагону США ще не може підтвердити надсилання Північною Кореєю військових до Росії
Міністр оборони США Ллойд Остін наразі не може підтвердити повідомлення про надсилання Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України. Слова посадовця передає агенція Reuters.
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Водночас Остін зазначив: якщо це правда, то такий крок "викликає занепокоєння".
Штати й раніше не могли однозначно підтвердити чи спростувати дані про північнокорейських солдатів у складі армії РФ – зокрема, про це 16 жовтня повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
Тим часом 19 жовтня голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу республіканець Майк Тернер закликав президента Джо Байдена визначити використання військ КНДР у війні проти України як "червону лінію".
- 18 жовтня 2024 року начальник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.
- Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці. Державний Центр Spravdi опублікував ексклюзивні кадри того, як північнокорейських військових екіпірують у російське спорядження.
- Очільник української дипломатії заявив, що країна вимагає "негайної й рішучої реакції" з боку євроатлантичної спільноти та світу на військових КНДР у Росії, найкраще – реалізувати План перемоги.