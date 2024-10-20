Голова Пентагону США ще не може підтвердити надсилання Північною Кореєю військових до Росії

Водночас Остін зазначив: якщо це правда, то такий крок "викликає занепокоєння"

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Міністр оборони США Ллойд Остін наразі не може підтвердити повідомлення про надсилання Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України. Слова посадовця передає агенція Reuters.

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Водночас Остін зазначив: якщо це правда, то такий крок "викликає занепокоєння".

Штати й раніше не могли однозначно підтвердити чи спростувати дані про північнокорейських солдатів у складі армії РФ – зокрема, про це 16 жовтня повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Тим часом 19 жовтня голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу республіканець Майк Тернер закликав президента Джо Байдена визначити використання військ КНДР у війні проти України як "червону лінію".