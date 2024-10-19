The Telegraph: Північна Корея відправила в Росію найсекретніший спецзагін – ССО КНДР
Північна Корея відправила в Росію на війну проти України свій спеціальний загін – Сили спеціальних операцій КНДР. Про це пише газета The Telegraph.
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Журналісти повідомляють, що ці сили використовуються для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. ССО КНДР, засновані близько 1968 року, найбільше відомі через невдалу спробу атаки на Синій дім — резиденцію президента Південної Кореї.
Згідно зі звітом Розвідувального управління Міноборони США за 2021 рік, ці сили мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням.
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