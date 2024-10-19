The Telegraph: Северная Корея отправила в Россию самый секретный спецотряд – ССО КНДР

Эти силы имеют высокий уровень подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием.

Флаг КНДР (Фото: Depositphotos)

Северная Корея отправила в Россию на войну против Украины свой специальный отряд – Силы специальных операций КНДР. Об этом пишет газета The Telegraph.

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Журналисты сообщают, что эти силы используются для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. ССО КНДР, основанные около 1968 года, наиболее известны из-за неудачной попытки атаки на Синий дом — резиденцию президента Южной Кореи.

Согласно отчету Разведывательного управления Минобороны США за 2021 год, эти силы обладают высоким уровнем подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием.