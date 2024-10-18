КНДР вирішила відправити 12 000 солдатів, зокрема спецзагін, на війну з Україною – Південна Корея

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що КНДР напередодні вирішила скерувати чотири бригади чисельністю 12 000 солдатів, зокрема спецпризначенців, на війну Росії проти України. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

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Це стане першим широкомасштабним розгортанням сухопутних сил Північної Кореї, зауважили розвідники.

Джерело Служби повідомило, що мобілізація цих військ уже почалася.

Така оцінка відомства з'явилася після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав надзвичайну нараду з безпеки на тлі зростання спекуляцій про те, що КНДР може надати своїх солдатів для участі у війні РФ проти України.

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В Офісі президента Республіки заявили, що країна із самого початку у координації із союзниками "уважно стежила" за переміщенням військ Північної Кореї до Росії й продовжуватиме моніторити ситуацію та вживати "усіх необхідних заходів на випередження".

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що зараз майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України. За його даними, солдати з КНДР будуть використовувати російську техніку та боєприпаси, а перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курської області.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США поки не можуть однозначно підтвердити чи спростувати дані про північнокорейських солдатів у складі армії РФ.