Для моніторингу санкцій проти Північної Кореї створено нову міжнародну групу – деталі

Окрім США, Південної Кореї та Японії, долучаться ще вісім країн, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина

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США, Південна Корея та Японія представили нову Групу, що моніторитиме виконання санкцій проти КНДР. Про це у спільній заяві повідомили заступники голів зовнішньополітичних відомств трьох країн під час зустрічі у південнокорейській столиці Сеулі.

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У тристоронньому заході взяли участь заступник держсекретаря США Курт Кемпбел, перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн та віцеміністр закордонних справ Японії Окано Масатака.

Серед іншого, чиновники підтвердили зобов'язання "твердо реагувати" на будь-які порушення або ухилення від резолюцій Ради безпеки ООН стосовно Північної Кореї, а також щодо будь-яких спроб підірвати глобальний режим ядерного нерозповсюдження.

У зв’язку з цим посадовці висловили свою прихильність Багатосторонній групі моніторингу санкцій (MSMT) на шляху до відновлення комплексного та ефективного механізму моніторингу санкцій та звітності щодо обмежень ООН до Північної Кореї.

До роботи Групи також доєднаються й вісім інших країн, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, передає агенція Reuters слова південнокорейського представника.

Загалом MSMT був запроваджений після того, як у березні Росія відхилила щорічне продовження роботи групи експертів ООН, котра впродовж останніх 15 років контролювала реалізацію санкцій щодо стримування ядерної та ракетної програм КНДР. Китай тоді від голосування утримався.

Отже, нова Група має продовжити роботу ініціативи ООН, зокрема випускати регулярні звіти стосовно застосування санкцій, заявив південнокорейський посадовець.

"Було багато дискусій щодо того, як побудувати ефективну систему моніторингу, яка могла б замінити групу ООН, але навіть під час цього процесу продовжували траплятися випадки порушення Північною Кореєю санкцій, тому ми подумали, що нам не слід більше зволікати й потрібно швидко заповнити прогалину", – заявив Кім.

Він додав, що нова команда відкрита для всіх країн, котрі готові допомогти забезпечити виконання санкцій.

Заступник держсекретаря США вважає: на березневе вето Росії вплинула попередня доповідь групи ООН про незаконні закупівлі країною-агресором військового обладнання та боєприпасів у Північної Кореї для війни проти України.

І хоча нова Група може не мати міжнародної легітимності (яка була у місії ООН), вона може більш ефективно контролювати Північну Корею без впливу Москви та Пекіна щодо применшення можливого ухилення від санкцій з боку КНДР, заявив Ітан Хі-Сок Шін, юридичний аналітик у південнокорейській громадській організації Transitional Justice Working Group.

"У майбутньому уряди-однодумці також повинні розглянути можливість застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб у Північній Кореї та інших країнах, які дозволяють Пхеньяну здійснювати серйозні порушення прав людини", – зазначив експерт.