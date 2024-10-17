Для мониторинга санкций против Северной Кореи создана новая международная группа – детали

Кроме США, Южной Кореи и Японии, присоединятся еще восемь стран, в том числе Великобритания, Франция и Германия

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США, Южная Корея и Япония представили новую Группу, которая будет мониторить выполнение санкций против КНДР. Об этом сообщили заместители глав внешнеполитических ведомств трех стран во время встречи в южнокорейской столице Сеуле.

В трехстороннем мероприятии приняли участие заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Кюн и вицеминистр иностранных дел Японии Окано Масатака.

Среди прочего, чиновники подтвердили обязательство "твердо реагировать" на любые нарушения или уклонения от резолюций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи, а также любые попытки подорвать глобальный режим ядерного нераспространения.

В связи с этим чиновники выразили свою приверженность Многосторонней группе мониторинга санкций (MSMT) на пути к восстановлению комплексного и эффективного механизма мониторинга санкций и отчетности по ограничениям ООН в Северной Корее.

К работе Группы также присоединятся восемь других стран, в том числе Великобритания, Франция и Германия, передает агентство Reuters слова южнокорейского представителя.

В целом MSMT был введен после того, как в марте Россия отклонила ежегодное продолжение работы группы экспертов ООН, которая за последние 15 лет контролировала реализацию санкций по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР. Китай тогда от голосования воздержался.

Итак, новая Группа должна продолжить работу инициативы ООН, в том числе выпускать регулярные отчеты по применению санкций, заявил южнокорейский чиновник.

"Было много дискуссий относительно того, как построить эффективную систему мониторинга, которая могла бы заменить группу ООН, но даже во время этого процесса были случаи нарушения Северной Кореей санкций, поэтому мы подумали, что нам не следует больше медлить и нужно быстро восполнить пробел", – заявил Ким.

Он добавил, что новая команда открыта для всех стран, готовых помочь обеспечить выполнение санкций.

Заместитель госсекретаря США считает: на мартовское вето России повлиял предварительный доклад группы ООН о незаконных закупках страной-агрессором военного оборудования и боеприпасов в Северной Корее для войны против Украины.

И хотя новая Группа может не иметь международной легитимности (которая была у миссии ООН), она может более эффективно контролировать Северную Корею без влияния Москвы и Пекина насчет уменьшения возможного уклонения от санкций со стороны КНДР, заявил Итан Хи-Сок Шин, юридический аналитик в южнокорейской общественной организации Transitional Justice Working Group.

"В будущем правительства-единомышленники также должны рассмотреть возможность применения санкций против физических и юридических лиц в Северной Корее и других странах, позволяющих Пхеньяну совершать серьезные нарушения прав человека", – отметил эксперт.