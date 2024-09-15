"Поставки несопоставимы ни с чем". Буданов раскрыл главного союзника России – это КНДР

Поставки артиллерийских боеприпасов из КНДР являются критическими для России, северокорейская баллистика передается "не в тех объемах"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Северная Корея поставляет России "безумные объемы" артиллерийских боеприпасов – это критически для России и оказывает непосредственное влияние на интенсивность боевых действий. Украина отслеживает полный маршрут таких поставок, но пока противодействовать этому не может. Об этом сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов в ходе конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

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По его словам, самая большая проблема для Украины от всех российских союзников – именно от Северной Кореи, поскольку объемы поставок военной продукции от КНДР в реальности влияют на интенсивность ведения боевых действий.

"Мы уже давно увидели закономерность, то есть с приходом северокорейского корабля, который доставляет груз из боеприпасов, через 8-9 дней максимально интенсифицируются боевые действия в течение двух недель. И это прямая зависимость", – добавил глава разведки.

КНДР поставляет "безумные объемы" именно артиллерийских боеприпасов – и это является критическим для РФ, акцентировал Буданов.

При этом передача Северной Кореи баллистики "неприятна для нас, но это не те объемы", добавил он.

Насчет поставок северокорейских снарядов начальник ГУР признал: Украина пока не может ничего с этим поделать.

Также Буданов рассказал, что Украина видит полный маршрут грузов из КНДР в Россию: приход корабля, его разгрузка, передвижения груза по железной дороге, поставка на склады и развозка с них на линию боестолкновения – и соответствующую интенсификацию боевых действий.

Если градировать российских союзников по влиянию, то глава разведки заявил так: "Будет Северная Корея, потом долго никого нет, а потом все остальные. Вот так оно будет. К сожалению, это правда. И еще раз вам говорю, те объемы, идущие оттуда, они несопоставимы с ничем".

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