Буданов: РФ делает больше средств поражения, КАБов и Искандеров, в остальном без изменений

"Огромной проблемой" начальник ГУР назвал управляемые авиабомбы – их производство россияне увеличили в несколько раз

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россияне увеличили производство средств поражения – "в несколько раз" производят больше управляемых авиабомб, а также "значительно продвинулись в количестве производства" ракет "Искандер-М", но в других вооружениях ситуация сильно не изменилась. Об этом сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

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"По военной компоненте, давайте так, ситуация сильно не изменилась. Все, что можно было исчерпать, они уже, в принципе, исчерпали. Я имею в виду советские запасы: за эти годы это уже все утилизировано. Все, что касается нового производства, по некоторым номенклатурам, они действительно вышли на серьезный уровень. Но это не такой широкий спектр, как многим кажется", – заявил он.

К примеру, новейших истребителей Су-57 россияне планируют (не факт, что сделают) изготовить 12 за 2024-й год, а танков Т-90М 149 единиц, что при объемах техники в зоне боевых действий – "ничто", пояснил Буданов.

Он отметил, что такая же ситуация по многим российским номенклатурам, но другая ситуация с производством средств поражения – и в этом оккупанты продвинулись.

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Начальник ГУР заявил, что россияне "значительно продвинулись в количестве производства" баллистических ракет "Искандер-М" – при этом на производстве других ракет захватчики "значительно меньше акцентировали свое внимание".

Поэтому, пояснил Буданов, сейчас видно массовое использование оккупантами именно "Искандеров-М".

"Огромной проблемой" глава разведки назвал российские управляемые авиабомбы, чье производство захватчики увеличили "в несколько раз".

"И это огромная проблема для линии фронта, потому что это все вооружение, которое действует на тактической глубине. То есть его влияние испытывают, в основном, именно военные на линии столкновения и рядом с ней", – подытожил он.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю РФ применила против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 дронов.

Буданов считает, что в 2025 году россиян ожидают финансово-экономические проблемы и недобор в армию.

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, из-за атаки погибли супруги, пострадавшие. Предварительно РФ использовала ракету с кассетной боевой частью.

В ночь на 15 сентября россияне атаковали двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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