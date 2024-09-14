Россия ударила ракетой по пригороду Одессы: есть погибшие и раненая

Последствия атаки (Фото: Одесская ОВА)

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, оккупанты, предварительно, использовали ракету с кассетной боевой частью. В результате атаки в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Во время спасательной операции были обнаружены тела супругов – мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения.

Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

8 сентября во время дроновой атаки на Одесскую область российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии.

Ночью и утром 13 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В Одессе из-за атаки есть повреждения в результате падения обломков "шахедов".

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