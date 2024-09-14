Россияне ударили по агропредприятию в Запорожской области: убили троих работников

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

В субботу, 14 сентября, россияне нанесли удары по одному из предприятий Запорожской области, в результате обстрела есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, оккупанты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Гуляйпольской общины.

Жертвами вражеского обстрела стали три человека, они – работники предприятия.

31 августа войска РФ нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.

12 сентября россияне ударили ракетой по гражданскому судну в Черном море, которое везло пшеницу в Египет.

Читайте также: В Днепре ударом РФ повреждены предприятие и детсад, в Запорожье — отель: фото