Россияне ударили по агропредприятию в Запорожской области: убили троих работников
В субботу, 14 сентября, россияне нанесли удары по одному из предприятий Запорожской области, в результате обстрела есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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По его словам, оккупанты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Гуляйпольской общины.
Жертвами вражеского обстрела стали три человека, они – работники предприятия.
- 31 августа войска РФ нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.
- 12 сентября россияне ударили ракетой по гражданскому судну в Черном море, которое везло пшеницу в Египет.
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