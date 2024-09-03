В Днепре ударом РФ повреждены предприятие и детсад, в Запорожье — отель: фото

Последствия попадания российской ракеты в отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

В результате ракетных ударов, которые Россия нанесла вечером 2 сентября, в Днепре повреждены предприятие и детский сад, в Запорожье – гостиница. Об этом сообщили представители региональных властей.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В Днепре повреждено промышленное предприятие, детский сад и семь частных домов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Также зацепило 12 авто, три из них были уничтожены.

Погиб 51-летний мужчина, еще шесть днепрян пострадали.

Днепр (Фото: Сергей Лысак/ОВА)

В Запорожье ракетным ударом разрушена гостиница, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Погибли восьмилетний мальчик и 38-летняя женщина.

Ранены 12-летняя девочка и 43-летний мужчина, их состояние тяжелое: у ребенка переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок; мужчина в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра.

Отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

Отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

Отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

Отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

Отель в Запорожье (Фото: Иван Федоров/ОВА)

В ночь на 2 сентября 2024 года Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе – прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Читайте также: Россияне заявили о дроновой атаке на аэродром в Твери – видео