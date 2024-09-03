Россияне заявили о дроновой атаке на аэродром в Твери – видео

На аэродроме "Мигалово" расположены российские военные транспортные самолеты, в том числе Ил-76МД и Ан-124

Аэродром ''Мигалово'' (Карта: Google)

Российская военная пропаганда заявила о дроновой атаке на город Тверь в ночь на 3 сентября. Ресурсы врага, связанные с силовиками, утверждают, что был атакован аэродром "Мигалово".

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В сети появилось видео, на котором россияне пытаются сбить воздушные цели из стрелкового оружия. Жители Твери отмечают, что ролик был записан в районе местного аэропорта.

Впоследствии российские силовики подтвердили, что дроны атаковали аэродром "Мигалово". Там расположены российские военные транспортные самолеты, в частности, Ил-76МД и Ан-124.

В ночь на 14 августа 2024 года дроны СБУ и Сил обороны совершили самую масштабную атаку на российские военные аэродромы за всю войну: взрывы раздавались на четырех аэродромах оккупантов.

В ночь на 1 сентября атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскую, Московскую области и Москву. В Тверской области горела ГРЭС.

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