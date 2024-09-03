Россия вечером обстреляла Днепр и Запорожье: среди погибших – восьмилетний ребенок

В Днепре ракетным ударом Россия убила одного человека, в Запорожье – двоих

Взрывной волной в Днепре выбило окна (Фото: Суспильне Днипро

Вечером 2 сентября российские оккупационные войска ударили баллистикой по Днепру и обстреляли Запорожье. В результате атак в двух городах есть погибшие и раненые.

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Взрывы в Днепре раздались около 22:00, позже был слышен повторный. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

Через час глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что враг ударил по городу: известно о погибшем и троих раненых.

Также около 23:00 оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки два человека погибли, в том числе восьмилетний мальчик, сообщили в ОВА. Еще два человека получили ранения, среди них – 12-летняя девочка.

В ночь на 2 сентября 2024 года Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе – прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

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