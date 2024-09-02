МИД Польши назвал слова Сикорского о сбивании российских ракет и дронов его личным мнением

Сикорский считает, что его страна "обязана сбивать ракеты РФ" еще до того, как те войдут в воздушное пространство НАТО

Радослав Сикорский (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

В Министерстве иностранных дел Польши объяснили слова главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, назвав их личным мнением министра. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Укринформ.

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"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", — сказал Вронский.

В то же время он добавил: позиция главы МИД Польши состоит в том, что для защиты жителей страны и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

Однако он предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, что касается каждого конкретного случая".

"Если имеем такую возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – резюмировал Вронский.

Сикорский в интервью Financial Times заявил, что его страна и другие граничащие с Украиной союзники "обязаны сбивать ракеты" российских войск еще до того, как те войдут в воздушное пространство членов НАТО.

"Я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен", — подчеркнул он.

8 июля 2024 года премьер Польши и президент Зеленский заключили двустороннее соглашение. Оно содержит, в частности, предложение по сбиванию Польшей российских ракет.

Туск отметил, что это пока только идея, и подчеркнул, что такие действия нуждаются в совместной ответственности НАТО.

10 июля министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.

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