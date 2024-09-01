Большинство поляков "за" сбивание российских воздушных целей над страной – опрос

Идею поддерживают 58,5% респондентов, 22,1% против, еще 19,4% не имеют мнения на этот счет

Граница с Польшей (Фото: Straz_Graniczna/Twitter)

Большинство поляков поддерживают идею сбивать вероятные российские ракеты и дроны, летящие над страной. Об этом говорится в опросе, проведенном центром SW Research для издания Rzeczpospolita.

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Респондентов спросили, должна ли Польша, по их мнению, сбивать объекты, пролетающие над территорией страны во время нападений России на Украину, даже если неизвестно, что это за объекты.

"Да" на этот вопрос ответили 58,5% респондентов, "нет" – 22,1%. Еще 19,4% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Сбивать объекты, даже если нет уверенности в их назначении, чаще поддерживают женщины (61%), чем мужчины (56%). Такое мнение высказывают семь из 10 респондентов, доход которых превышает 7000 злотых (около 74 000 грн) в месяц, и такой же процент жителей крупнейших городов.

Предложение по сбиванию Польшей российских воздушных целей было включено в двухстороннее соглашение, подписанное Туском и Зеленским 8 июля.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи, и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.

В тот же день министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.

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