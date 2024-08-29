Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к участию НАТО в войне – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Польша не может принять соответствующее решение в одиночку

Дмитрий Кулеба (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Украина стремится, чтобы Польша сбивала ракеты и беспилотники, летящие в ее сторону, и нуждается в поддержке стран НАТО в этом вопросе. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico в преддверии неформальной встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.

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Глава дипломатии заявил, что во время встречи будет просить коллег разрешить использование возможностей противовоздушной обороны государств ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

"Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что система ПВО Польши интегрирована с системой НАТО.

"Аргумент о том, что это приведет к участию некоторых из них в войне, недействителен. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории", — добавил глава МИД.

Предложение по сбиванию Польшей российских воздушных целей было включено в двухстороннее соглашение, подписанное Туском и Зеленским 8 июля.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи, и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.

В тот же день министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.

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