Збиття Польщею російських ракет і дронів не приведе до участі НАТО у війні – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Польща не може ухвалити відповідне рішення одноосібно

Дмитро Кулеба (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Україна прагне, щоб Польща збивала ракети й безпілотники, що летять у її бік, і потребує підтримки країн НАТО у цьому питанні. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Politico напередодні неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Брюсселі.

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Глава дипломатії заявив, що під час зустрічі проситиме колег дозволити використання можливостей протиповітряної оборони держав ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому", – наголосив Кулеба.

Він акцентував, що система ППО Польщі інтегрована з системою НАТО.

"Аргумент про те, що це призведе до участі деяких із них у війні, недійсний. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, що летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території", – додав очільник МЗС.

Пропозиція щодо збивання Польщею російських повітряних цілей була включена до двосторонньої угоди, підписаної Туском і Зеленським 8 липня.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї, та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

Того самого дня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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