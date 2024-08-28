Кулеба обговорив із Сікорським можливість збиття ракет і дронів над Україною

Також посадовці говорили про винищувачі МіГ

Польський винищувач F-16 (ілюстративне фото: EPA)

Міністри закордонних справ України та Польщі домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для українських сусідів перехоплювати зі своєї території російські ракети та дрони над Україною. Про це повідомило українське дипломатичне відомство.

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Дмитро Кулеба та Радослав Сікорський під час зустрічі обговорили "широке коло питань".

Зокрема, міністри домовилися про подальші кроки щодо можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та дрони в українському повітряному просторі.

Інших деталей щодо цього МЗС не наводить.

У липні польський віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не може виконати вимогу Києва щодо збиття російських ракет без рішення усього НАТО – і такого консенсусу в Альянсі на той момент не було.

На початку серпня президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам підготувати зустріч із НАТО задля обговорення – аби країни-сусіди збивали російські ракети, що летять у їх бік.

Також Кулеба та Сікорський обговорювали питання щодо винищувачів "МіГ". Раніше, 27 серпня, Зеленський заявив, що Польща поки не ухвалила остаточне рішення про передання Україні МіГ-29. Голова Міноборони Польщі пояснив, що країна може передати Україні свої літаки лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

26 серпня Польща підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну.

Вранці того дня під час атаки РФ на Україну на територію Польщі залетів повітряний об'єкт. За словами оперативного командувача Збройних сил Польщі, ймовірно, йдеться про безпілотник.

У відповідь у НАТО заявили, що дії Росії є безвідповідальними та небезпечними.

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