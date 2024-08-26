Польща підняла бойову авіацію на тлі масованої російської атаки на Україну

Востаннє Польща підіймала свої літаки 8 липня під час масованого удару по Україні

Винищувачі F-16 (Фото: Robert Ghement/EPA)

У понеділок, 26 серпня, Польща підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну. Про це повідомило Оперативне командування польської армії.

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За інформацією польських військових, вранці спостерігається "інтенсивна діяльність" дальньої авіації РФ, пов’язана з завданням ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, в західних областях України.

Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких винищувачів.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно стежить за ситуацією", – йдеться у повідомленні.

Польські військові нагадали, що востаннє посилена активність російської авіації, під час якої були завдані удари по західній Україні, була зафіксована 8 липня.

26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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